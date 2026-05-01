Filistin'e Destek Platformu, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını protesto etti

Filistin'e Destek Platformu, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail ordusunun saldırısını protesto etti.

Cuma namazının ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünde toplanan grup, "Sumud Yoluna Devam Edecek" ve "Sumud Saldırı Altında" yazılı pankartlar açtı.

Grup adına basın açıklaması yapan Filistin'e Destek Platformu Fatih Temsilcisi avukat Habip Bozkurt, İsrail'in hukuk tanımayan eylemlerine karşı toplumun sessiz kalmaması ve ortak bir tutum alması gerektiğini belirtti.

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısının sürecin yeni bir halkası olduğunu aktaran Bozkurt, "Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda yapılan saldırı, açık biçimde kabul edilemez bir müdahaledir. Gece saatlerinde insansız hava araçları ve çeşitli elektronik sinyal kesme faaliyetleriyle insani yardım taşıyan sivil girişimin güvenliğinin olumsuz etkilendiği ve katılımcıların baskı ve yönlendirmeye maruz kaldığı yönünde bilgiler kamuoyuna yansımıştır. Uluslararası sularda seyrüsefer özgürlüğü, tüm devletlerin ve sivil girişimlerin ortak güvencesi altındadır. Bu ilkenin ihlal edilmesi, uluslararası düzenin temelini zedeleyen bir yaklaşımdır." ifadelerini kullandı.

Bozkurt, filodaki herkesin durumunun yakından takip edildiğini belirterek, "Sürecin her aşaması dikkatle izlenmekte ve gerekli adımlar atılmaktadır. Bugün burada ortaya konan duruş, daha geniş bir çerçevede insan onurunu, adaleti ve temel hakları savunan bir yaklaşımın ifadesidir. Gazze'de yaşanan insani krizin derinleşmesine seyirci kalınmaması gerektiği açıktır. Bu tür gelişmeler karşısında uluslararası toplumun sorumluluk üstlenmesi, insani değerlerin korunması açısından hayati önemdedir." diye konuştu.

"Hukuksuz uygulamalarla küresel vicdanı ve insanlığın sesini susturamayacaklar"

Basın açıklamasından sonra konuşan Filistin'e Destek Platformu Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, küresel insanlık ve vicdan adına çocuklara mama götürebilmek, annelerin gözyaşını dindirebilmek, Gazze'deki su ihtiyacını az da olsa dindirebilmek için yola çıkan filodaki yaklaşık 190 ülkeden 1000'den fazla katılımcıya hukuksuzca saldırıp aktivistleri alıkoyan İsrail'in karşısında olduklarını vurguladı.

"Dünyayı kan gölüne çevirmek isteyen siyonizm dursun diye, dünya yeniden bir barış şemsiyesi altında huzur içerisinde yaşasın diyenler olarak buradayız." ifadesini kullanan Kabaktepe, alıkonulan ve aralarında 20 Türkün de bulunduğu aktivistlerin akşam saatlerinde Türkiye'ye geleceğini hatırlatarak, Dışişleri Bakanlığı çalışanlarına teşekkür etti.

Kabaktepe, Gazze ve Filistinliler için durmayacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Hiçbir engel, zorlama, zalimlik insanlığın vicdanını susturamayacak. Onlar 20 gemiyi alıkoyacaklar, biz hep beraber 200 gemiyle yola çıkacağız. Onlar 100 kişiyi tutuklayıp tekrar gönderecekler, biz 1000 kişi olup yola çıkacağız. Gazze'de 70 bin şehidin sesi olabilmek, yaklaşık 100 yıldır çalınmış Filistin topraklarına sahip çıkabilmek için çalışmaya devam edeceğiz. Bu tip hukuksuz uygulamalarla küresel vicdanı ve insanlığın sesini susturamayacaklar."