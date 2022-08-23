Filistin Devlet Başkanı Abbas: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Filistin halkının yanında durması ve değişmez tutumundan dolayı en içten...
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Filistin Devlet Başkanı Abbas: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Filistin halkının yanında durması ve değişmez tutumundan dolayı en içten teşekkürlerimi ifade ederim"
Filistin Devlet Başkanı Abbas: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Filistin halkının yanında durması ve değişmez tutumundan dolayı en içten teşekkürlerimi ifade ederim"
Kaynak: AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Güncel