Filistin Devlet Başkanı Abbas: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Filistin halkının yanında durması ve değişmez tutumundan dolayı en içten... Güncel Haberler Filistin Devlet Başkanı Abbas: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Filistin halkının yanında durması ve değişmez tutumundan dolayı en içten teşekkürlerimi ifade ederim" Filistin Devlet Başkanı Abbas: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Filistin halkının yanında durması ve değişmez tutumundan dolayı en içten teşekkürlerimi ifade ederim" Güncel Kaynak: AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu Recep Tayyip Erdoğan Filistin Güncel Haberler

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