ABD'de, öğretim üyesi Filistin'e destek konuşması nedeniyle işine son verilmesini yargıya taşıdı

Texas Eyalet Üniversitesi'nde görev yapan doktor öğretim üyesi Idris Robinson, Filistin'e destek verdiği konuşması nedeniyle işten çıkarıldı. Robinson, ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini belirterek üniversiteye dava açtı.

NBC News'un haberine göre, Filistin'e destek verdiği konuşması nedeniyle 6 Haziran 2025'te görevine son verilen Robinson, mücadelesini yargıya taşıdı.

Federal Mahkeme'den, iş sözleşmesinin feshedilmesinin engellenmesini talep eden Robinson, üniversite yetkililerini "ifade özgürlüğünü ihlal etmekle ve kendisine misillemede bulunmakla" suçladı.

Dava dosyasında, "Robinson, Anayasanın ilk maddesiyle güvence altına alınan haklarının elinden alınmasıyla, telafisi imkansız bir zarara uğramıştır." ifadesi kullanıldı.

Robinson görevinden uzaklaştırılmıştı

Idris Robinson, Haziran 2024'te, North Carolina'da, "Filistin Direnişinden Alınacak Stratejik Dersler" adlı bir konuşma yapmış, bunun üzerine çalıştığı üniversiteye çok sayıda şikayet gelmişti.

Şikayetler üzerine Texas Eyalet Üniversitesi, 6 Haziran 2025'te Robinson'ı görevden almış ve 31 Mayıs 2026'dan sonra sözleşmesinin yenilenmeyeceğini belirtmişti.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır
