Filistin destekçisi filo, Cenevre Gölü'nde G7 Zirvesi karşıtı eylem düzenledi

Yaklaşık 25 tekneden oluşan Filistin destekçisi filo, İsviçre'nin Cenevre kentindeki gölde gelecek hafta Fransa'da yapılacak G7 Zirvesi öncesi protesto düzenleyerek, Filistin'e desteğini yineledi.

G7 Zirvesi, Cenevre'ye yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Fransa'nın Evian-les-Bains kentinde, 15-17 Haziran'da düzenlenecek.

15 ülkeden yaklaşık 100 aktivistin katıldığı filo, Cenevre Gölü'nde G7 Zirvesi'ne karşı sembolik bir protesto düzenledi.

Filistin bayrakları taşıyan aktivistler, Filistin'e desteklerini yineleyerek, İsrail'in Gazze'deki soykırımını kınadı.

Eylemi destekleyen Küresel Sumud Filosu İsviçre Delegasyonundan yapılan yazılı açıklamada, katılımcıların, İsviçre'nin Gazze konusundaki tutumunu ve zirveyi çevreleyen güvenlik düzenlemelerindeki rolünü protesto etmek için toplandığı belirtildi.

Gölün İsviçre tarafındaki Lozan'dan yaklaşık 25 tekneyle yola çıkan aktivistler, Fransa tarafındaki Evian-les-Bains'a doğru ilerledi.

İsviçre basınında yer alan haberlerde, katılımcıların birçoğunun, daha önce Gazze'ye yönelik ambargoyu kırmak için yola çıkan ve İsrail'in hukuk dışı müdahalesine maruz kalan Küresel Sumud Filosu misyonlarına katıldığı kaydedildi.

Cenevre'de yarın geniş katılımlı G7 Zirvesi karşıtı protesto düzenlenecek.