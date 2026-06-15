Filistin yönetimi 2027 seçimleri öncesi seçim sisteminde düzenlemeye gitti

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 2027 yılında yapılması planlanan başkanlık ve yasama seçimleri öncesinde genel seçim yasasında değişiklik öngören kararnameyi onayladı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Devlet Başkanı Abbas, siyasi katılımın artırılması ve demokratik temsil tabanının genişletilmesi amacıyla 2007 tarihli Genel Seçim Yasası'nda değişiklik yapan kararnameyi yayımladı.

Yeni düzenleme kapsamında Filistin Yasama Konseyinin (Meclis) üye sayısı 132'den 200'e çıkarıldı.

Ayrıca seçimlerde sandalye kazanabilmek için gerekli seçim barajı yüzde 2'den yüzde 1'e düşürülürken, seçim listelerinde yer alması gereken asgari aday sayısı da 16'dan 20'ye yükseltildi.

Kararnamede kadınların siyasi temsiline ilişkin yeni düzenlemelere de yer verildi.

Buna göre seçim listelerinde her üç adaydan en az birinin kadın olması şartı getirildi.

Düzenlemeyle Yasama Konseyi seçimlerinde adaylık yaşı da 28'den 23'e indirildi.

Böylece gençlerin demokratik süreçlere ve seçilmiş kurumlara daha geniş katılımının sağlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Filistin yönetiminin, yasama seçimleriyle eş zamanlı olarak Filistin Ulusal Konseyi seçimlerini de gerçekleştirmeyi planladığı kaydedildi.

Daha önce yayımlanan kararname kapsamında Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin 2026 yılında yapılması öngörülürken, Filistin Devlet Başkanı Abbas da başkanlık seçimlerinin 2027 yılında düzenleneceğini açıklamıştı.

Son düzenlemenin, uzun yıllardır faaliyette olmayan Filistin Yasama Konseyi'nin yeniden işler hale getirilmesine yönelik hazırlıkların bir parçası olduğu değerlendiriliyor.

Son yasama seçimleri 2006 yılında yapılmış, meclisin çalışmaları ise 2007'deki Filistin iç bölünmesinin ardından fiilen durmuştu.

Abbas, 2018 yılında aldığı kararla Yasama Konseyi'ni feshetmişti.

Filistin'de 2007'den bu yana devam eden siyasi ve coğrafi bölünme nedeniyle Gazze Şeridi'ni Hamas yönetirken, işgal altındaki Batı Şeria'nın idaresi Filistin Devlet Başkanı Abbas liderliğindeki Fetih hareketinin kurduğu hükümet tarafından yürütülüyor.

Filistinli gruplar arasındaki ayrılık sürerken, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının yol açtığı ağır insani ve siyasi sonuçlar da Filistin siyasetinin temel gündem maddeleri arasında yer alıyor.