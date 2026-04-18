Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria'da yaşlı bir kadını darbetti
İsrailli askerlerin işgal altındaki Batı Şeria'da yaşlı bir kadını darbettiği, bazı Filistinlilerin gözaltına alındığı bildirildi. Olaylar El Halil ve Nablus bölgelerinde yaşandı.
Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da yaşlı bir kadını darbettiği, İsrail askerlerinin ise 6 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrailliler El Halil kentinin doğusundaki Vadi Hannis bölgesinde çiftçilere saldırdı.
Saldırıda yaralanan yaşlı bir kadın hastaneye kaldırıldı.
İsrail askerleri ise kadının 3 oğlunu gözaltına aldı.
Öte yandan İsrail askerleri, Nablus'un doğusundaki Beyt Decen köyünde bir genci darbederek gözaltına aldı.
Askerlerin, Nablus'un doğusunda ise 2 gün önce serbest bırakılan bir Filistinliyi yeniden gözaltına aldığı bildirildi.
İsrail askerleri, El Halil'in güneyindeki Mesafir Yatta bölgesinde de bir Filistinliyi tarlasını sürerken gözaltına aldı.
