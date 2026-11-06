Filistin Arazi İdaresi Eriha'da 8 evin satın alındığı iddiasını yalanladı

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Filistin Arazi İdaresi, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentinde gasbettiği 8 evi satın aldığı yönündeki iddiaları yalanlayarak, satış iddialarının gasp planlarının parçası olduğunu bildirdi.

Filistin Arazi İdaresinden yapılan açıklamada, "C" bölgesinde el konulan evlere ilişkin herhangi bir tarafa hiçbir kayıt, plan veya resmi belge verilmediğini bildirdi.

Eriha Tapu Dairesinin söz konusu arazilerle ilgili herhangi bir işlem yapmadığı kaydedilen açıklamada, satış ve vekalet iddialarının reddedildiği, dosyanın soruşturulması için ilgili güvenlik ve sivil kurumlara iletildiği belirtildi.

Açıklamada, "İşgal hak doğurmaz. İşgal nedeniyle yapılan her türlü tasarruf geçersizdir ve hukuki sonuç meydana getirmez." ifadelerine yer verildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli, 4 Kasım'da Eriha kentine bağlı Duyuk et-Tahta köyünde Filistinlilerin evlerine saldırmış, aileleriyle köye baskın yapan İsrailli saldırganlar, Filistinlilere ait 8 evi gasbetmişti.

"İsrailliler, Filistinlilerin daha önce zorla çıkarıldıkları 8 evi kapılarını kırıp içeri girerek gasbetti." ifadesine yer verilen haberde, İsrail ordusunun da Eriha kenti ve buradaki mülteci kamplarına baskınlar düzenlediği belirtilmişti.

İsrail basını, evlere Nahala yerleşim hareketinin Binyamin Yerleşimler Meclisinin desteğiyle yürüttüğü gizli bir satın alma işleminin ardından girildiğini öne sürmüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) de Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentinde Filistinlilere ait evleri zorla gasbetmesini kınamıştı.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlatmasının ardından Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik baskın, gözaltı ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistinlilerin öldürülmesi ve gözaltına alınmasının yanı sıra ev ve yapıların yıkılması, cami ve araçların ateşe verilmesi, tarım arazilerinin tahrip edilmesi ve çiftçilerin topraklarına erişiminin engellenmesi gibi ihlaller yaşanıyor.

Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi ve yasa dışı yerleşim birimlerinin genişletilmesi de bölgedeki baskıları artırıyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan İkinci Oslo Anlaşması kapsamında Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 18'ini oluşturan "A bölgesi"nin idari ve güvenlik kontrolü Filistin yönetimine, yaklaşık yüzde 22'sini oluşturan "B bölgesi"nin idari kontrolü Filistin yönetimine, güvenliği ise İsrail'e bırakılmıştı.

Yüzde 60'ından fazlasını oluşturan "C bölgesi"nin idari ve güvenlik kontrolü ise İsrail'e devredilmişti.

Kaynak: AA