Filipinler ve ABD Arasındaki Savunma İşbirliği Güçleniyor

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile savunma alanındaki işbirliklerini görüştü.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD Savunma Bakanı Hegseth, Filipinler Devlet Başkanı Marcos Jr'u başkent Washington'da ağırladı.

Açıklamada, iki ülke arasındaki Karşılıklı Savunma Antlaşması'na olan bağlılıklarını yeniden teyit eden Hegseth ve Marcos Jr'nin, Asya-Pasifik bölgesindeki ortak güvenlik kaygılarını da ele aldığı belirtildi.

Hegseth, basına kapalı yapılan görüşme öncesi yaptığı açıklamada, "Tarihi ittifakımız hiçbir zaman bugün olduğundan daha güçlü ya da daha gerekli olmamıştı." ifadesini kullandı.

Marcos Jr da, Hegseth'ın marttaki Filipinler ziyaretinin "çok açık bir mesaj" verdiğini belirterek, bu ziyaretin iki ülke arasındaki işbirliğinin sürekliliğini vurgulayan "önemli bir sembol" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Marcos Jr ve Marco Rubio görüşmesi

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Marcos Jr'ın ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile görüştüğü kaydedildi.

Açıklamada, Rubio ve Marcos Jr'nin seyrüsefer ile hava sahası özgürlüklerinin korunmasına yönelik ortak kararlılıklarını yineledikleri ifade edildi.

ABD-Filipinler ittifakının Hint-Pasifik bölgesindeki barış ve istikrar için taşıdığı önemin vurgulandığı açıklamada, iki ülke arasındaki üst düzey temasların sürdürülmesi konusunda anlaştıkları aktarıldı.