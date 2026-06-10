Filipinler Çin'e, ihtilaflı Scarborough Sığı'nda görüldüğü iddia edilen yapıyı kaldırma çağrısı yaptı

Filipinler, Güney Çin Denizi'nde Çin ile egemenlik ihtilafı yaşadığı Scarborough Sığı'nda görüldüğü öne sürülen "yüzen platform" şeklindeki yapıyı kaldırması için Pekin yönetimine çağrı yaptı.

Filipinler'den yayın yapan "Rappler" internet sitesinin haberine göre, yetkililer, bir basın toplantısında, Scarborough Sığı'nda izinsiz bilimsel araştırmalar için kullanıldığı iddia edilen yapıya ilişkin konuştu.

Filipinler Dışişleri Bakanlığı denizcilik meselelerinden sorumlu sözcüsü Rogelio Villanueva Jr, Pekin yönetimine, ilgili yapıyı kaldırması ve " Filipinler'in egemenliğini ve Bajo de Masinloc (Scarborough Sığı) çevresindeki egemenlik haklarını ihlal eden benzer eylemleri durdurması" konusunda çağrıda bulundu.

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Analyn Ratonel de dün yaptığı açıklamada, yapıya karşı "uygun diplomatik adımların atıldığını" ve Pekin'e protesto notası verildiğini kaydetmişti.

Manila yönetimi, geçen ay Scarborough Sığı'nın ortasında yer alan lagünün giriş kısmı yakınlarında "yüzen platform" şeklinde bir yapının tespit edildiği duyurulmuştu.

Üçgen biçimli, ortasında lagün bulunan bir deniz bendi olan Scarborough Sığı, Güney Çin Denizi'nin doğusunda, Filipinler'in kuzeyindeki Luzon Adası'na 120 deniz mili (222 kilometre) mesafede yer alıyor.

Filipinler'in, Çin ile egemenlik ihtilafları yaşadığı Güney Çin Denizi'nde yer alan Sığ, son yıllarda iki ülkenin egemenlik iddialarını seyrüsefer faaliyetleriyle sergilediği bir bölge haline geldi.