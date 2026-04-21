Albüm: Filipinler ve ABD Ortak Askeri Tatbikatı Manila'da Protesto Edildi

QUEZON, 21 Nisan (Xinhua) -- Filipinler'de yüksek akaryakıt fiyatları ve zorlu yaşam koşulları her geçen gün etkisini artırırken, ABD ve Filipinler pazartesi günü başkent Manila'da 5 ülkenin katılımıyla yıllık ortak askeri tatbikat başlattı.

Filipinler Silahlı Kuvvetleri karargahı önünde bir araya gelen göstericiler, "Balikatan'ı durdurun", "ABD askerlerini ve füzelerini geri çekin" ve "ABD emperyalizmi bir numaralı teröristtir" yazılı pankartlar taşıdı.

