Filipinler'de 12.000'den Fazla Kişi, Yolsuzlukları Protesto Etmek İçin Gösteri Düzenledi

MANİLA, 30 Haziran (Xinhua) -- Filipinler'in Quezon kentinde düzenlenen mitinge katılan binlerce kişi, yolsuzlukla mücadele çağrısında bulundu.

Yerel basında yer alan haberlere göre, salı günü düzenlenen protesto gösterisine 12.000'den fazla kişi katıldı.

Göstericiler, hakkında yolsuzluk soruşturması yürütülen ve tutuklanması gündemde olan Senatör Rodante Marcoleta'ya destek vererek, senatörün haksız yere hedef alındığını savundu.

Gösteri sırasında yaşanan arbedede 2 polis memuru yaralandı. Polislerden biri otobüsün altında kalırken, diğeri ise protestocular tarafından darp edildi. Yaşanan olayların ardından 4 protestocu gözaltına alındı.

Protesto kapsamında ülkenin en işlek yollarından birinin kapatılması, kentte yoğun trafik sıkışıklığına neden oldu. Polis, söz konusu eylemin izinsiz düzenlendiğini açıkladı.

Protesto gösterisi nedeniyle resmi hükümet faaliyetleri de aksadı. Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Romualdez Marcos, Filipinler Yabancı Muhabirler Birliği ile planlanan öğle yemeğini iptal etti.

Kaynak: Xinhua