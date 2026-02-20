Haberler

Filipinler'de şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde 7 kişi hayatını kaybetti

Filipinler'in güneydoğusundaki şiddetli yağışlar, toprak kaymaları ve seller nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybetmesine ve 3 binden fazla kişinin yerinden olmasına sebep oldu. Çok sayıda şehirde okullar ve iş yerleri tatil edildi.

Filipinler'de şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen toprak kayması ve seller nedeniyle 7 kişi yaşamını yitirdi, 3 binden fazla kişi yerinden oldu.

Yerel yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin güneydoğusunda şiddetli yağışlar toprak kayması ve sellere yol açtı.

Heyelanlar sebebiyle iki şehirde 7 kişi hayatını kaybetti.

Ayrıca yağışların yol açtığı sellerden 10 bine yakın nüfus etkilenirken 3 bin 200'den fazla kişi de evsiz kaldı.

Birçok şehir ve kasabada okullar ve iş yerleri tatil edildi.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay
