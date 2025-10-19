Haberler

Filipinler'de küçük uçak düştü: 2 ölü

Filipinler'in Tarlac kentinde havalanan bir küçük uçağın pirinç tarlasına düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Filipinler'in Tarlac kentinde küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre, Sivil Havacılık İdaresi (CAAP) yetkilileri, Pampanga kentindeki Magalang Üssü'nden havalanan küçük uçağın Tarlac'a bağlı bir kasabadaki pirinç tarlasına düştüğünü açıkladı.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yetkililer, küçük uçağın düşmesi sonucu uçakta bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisini paylaşan yetkililer, mevcut havacılık güvenliği yasaları ve operasyon yönergelerini ihlal ettiği belirlenen kişi veya kurumlarla ilgili işlem yapılacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
