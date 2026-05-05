Filipinler'de Kanlaon Yanardağı'nda patlama meydana geldi

Filipinler'in Negros Adası'ndaki Kanlaon Yanardağı'nda meydana gelen patlamada, yaklaşık 800 metre yüksekliğe kadar kül püskürdü.

Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre, Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsünden (Phivolcs) yapılan açıklamada, sabah Kanlaon Yanardağı'nda patlama meydana geldiği kaydedildi.

Yanardağda son 24 saatte birden fazla kül salınımı ve volkanik deprem olduğu ifade edilen açıklamada, yanardağın yaklaşık 800 metre yüksekliğe kadar kül püskürdüğü belirtildi.

Açıklamada, yanardağın ikinci alarm seviyesinde olduğu aktarıldı.

Yetkililer, bölge sakinlerine ani patlama riskine karşı yanardağın çevresindeki 4 kilometrelik bölgeye girmemelerini tavsiye etti.

Filipinler, Pasifik'te "Ateş Kuşağı" olarak adlandırılan, depremlerin ve volkanik patlamaların yoğun yaşandığı fay hattı üzerinde bulunuyor.

Kaynak: AA / Nuri Aydın
