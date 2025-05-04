Filipinler'de Havalimanında Araç Kalabalığa Daldı: 2 Ölü

Filipinler'de Havalimanında Araç Kalabalığa Daldı: 2 Ölü
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Manila'daki Ninoy Aquino Uluslararası Havalimanı girişinde meydana gelen trajik olayda, bir aracın kalabalığa dalması sonucu biri 4 yaşındaki kız çocuğu olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti. Olay, sosyal medyada yayılan görüntülerle endişe yarattı.

- Filipinler'de havalimanında bir sürücü aracıyla kalabalığa daldı: 2 ölü

MANILA - Filipinler'in başkenti Manila'daki Ninoy Aquino Uluslararası Havalimanı girişinde bir sürücünün aracıyla kalabalığa dalması sonucu biri 4 yaşında kız çocuğu olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti.

Filipinler'de havalimanında korkunç anlar yaşandı. Başkent Manila'daki Ninoy Aquino Uluslararası Havalimanı'nın girişinde bir sürücünün aracıyla kalabalığa dalması sonucu biri 4 yaşında kız çocuğu olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti.

Ninoy Aquino Uluslararası Havalimanı tarafından yapılan açıklamada, can kayıplarının yaşandığı ve çok sayıda kişinin yaralandığı olay "trafik kazası" olarak nitelendirilirken, aracın dış bariyerleri aşarak NAIA Terminal 1'in girişindeki yaya yoluna girmesi sonucu meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, "Bu olayın özellikle sosyal medyada yayılan görüntüler nedeniyle oluşturduğu endişeyi anlıyoruz. Halkı spekülasyon yapmamaya ve doğrulanmış bilgileri beklemeye davet ediyoruz. Gerekli güncellemeler en kısa sürede paylaşılacaktır" denildi.

Olayın ardından yaralılar tedavi altına alınırken, aracın sürücüsü de gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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