Çin'in Manila Büyükelçiliği: Filipinler'de Gözaltına Alınan 64 Çin Vatandaşı Serbest Bırakıldı

Filipinler'de bir çelik fabrikasında çalışan 64 Çin vatandaşı, nükleer güvenlik ve göçmenlik kanunlarını ihlal iddialarına yeterli delil bulunamaması üzerine serbest bırakıldı. Altı kişiyle ilgili işlemler sürüyor. Çin Büyükelçiliği sürecin adil yürütülmesi için girişimlerde bulundu.

MANİLA, 29 Mayıs (Xinhua) -- Filipinler'de gözaltına alınan 64 Çin vatandaşı perşembe akşamı serbest bırakılırken, diğer altı Çin vatandaşına ilişkin işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Çin'in Manila Büyükelçiliği tarafından cuma günü yapılan açıklamaya göre, Filipinler'in güneyindeki Misamis Oriental eyaletinde bulunan bir çelik fabrikasında çalışan Çin vatandaşları, 15 Mayıs'ta Filipinli kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Büyükelçilik, Filipinler Adalet Bakanlığı'nın, ilgili Çin vatandaşlarının ülkenin nükleer güvenlik kanunu, göçmenlik kanunu ve iş kanununu ihlal ettiğine ilişkin iddiaları destekleyecek yeterli delil bulunmadığı sonucuna vararak serbest bırakılmaları yönünde talimat verdi.

Çin Büyükelçiliği, bu davaya büyük önem verdiğini ifade ederek Filipinli üst düzey yetkililer ve ilgili makamlar nezdinde defalarca girişimde bulunduğunu, sürecin adil, hızlı ve hukuka uygun şekilde yürütülmesini ve Çin vatandaşlarının meşru hak ve çıkarlarının tam olarak korunmasını talep ettiğini açıkladı. Ayrıca gözaltındaki vatandaşları ziyaret etmek üzere konsolosluk görevlilerinin görevlendirildiği bildirildi.

Büyükelçilik, Filipinler'deki Çin vatandaşları ve kuruluşlarının güvenliği ile meşru hak ve çıkarlarını korumayı sürdüreceğini vurgulayarak, ülkedeki tüm Çin vatandaşlarına yerel yasa ve düzenlemelere sıkı şekilde uymaları çağrısında bulundu.

