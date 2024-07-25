Filipinler'de Gaemi Tayfunu Sonucu 21 Kişi Hayatını Kaybetti

QUEZON, 25 Temmuz (Xinhua) -- Filipinler'de etkili olan Gaemi Tayfunu nedeniyle şiddeti artan güneybatı muson yağmurlarının tetiklediği sel ve toprak kaymalarında en az 21 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan, Manila Büyükşehir Konseyi Çarşamba günü Gaemi Tayfunu'nun etkisiyle Filipinler'in başkenti Manila'nın çeşitli bölgelerinde sele neden olması üzerine Ulusal Başkent Bölgesi'nde resmen afet durumu ilan etti.

Yerel yetkililer ülkenin orta ve güney bölgelerinin kıyı kesimlerinde yaşayanları da tahliye etti.