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Deniz kaplumbağası yiyen 3 kişi öldü, onlarca kişi hastanelik oldu

Deniz kaplumbağası yiyen 3 kişi öldü, onlarca kişi hastanelik oldu
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Filipinler'in Maguindanao del Norte eyaletinde haşlanmış deniz kaplumbağası etinden zehirlenen 35 kişi hastaneye kaldırıldı, 3 kişi yaşamını yitirdi.

Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre, ülkenin Maguindanao del Norte eyaletinde onlarca kişi kusma, karın ağrısı ve ishal gibi şikayetlerle hastanelere başvurdu. Yetkililer, haşlanmış deniz kaplumbağası eti yiyen 3 kişinin zehirlenerek hayatını kaybettiğini, 35 kişinin aynı nedenle hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

YETKİLİLER DENİZ ÜRÜNLERİNİN TEMİZLENMEDEN YENİLMEMESİ ÇAĞRISINDA BULUNDU

Hastaneye kaldırılan kişilerden 34'ünün taburcu edildiğini belirten yetkililer, deniz ürünlerinin iyice temizlenmeden yenmemesi çağrısında bulundu. Filipinler'de, deniz kaplumbağalarını avlamak ve tüketmek çevre koruma yasaları uyarınca yasak olsa da bazı topluluklar eti ve yumurtası nedeniyle avlamaya devam ediyor.

Kaynak: AA / Sercan İrkin - Güncel
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