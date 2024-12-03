Deniz kaplumbağası yiyen 3 kişi öldü, onlarca kişi hastanelik oldu

Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre, ülkenin Maguindanao del Norte eyaletinde onlarca kişi kusma, karın ağrısı ve ishal gibi şikayetlerle hastanelere başvurdu. Yetkililer, haşlanmış deniz kaplumbağası eti yiyen 3 kişinin zehirlenerek hayatını kaybettiğini, 35 kişinin aynı nedenle hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

YETKİLİLER DENİZ ÜRÜNLERİNİN TEMİZLENMEDEN YENİLMEMESİ ÇAĞRISINDA BULUNDU

Hastaneye kaldırılan kişilerden 34'ünün taburcu edildiğini belirten yetkililer, deniz ürünlerinin iyice temizlenmeden yenmemesi çağrısında bulundu. Filipinler'de, deniz kaplumbağalarını avlamak ve tüketmek çevre koruma yasaları uyarınca yasak olsa da bazı topluluklar eti ve yumurtası nedeniyle avlamaya devam ediyor.