Haberler

Filipinler'de Çöken Çöp Sahasında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 8'e Yükseldi

Filipinler'de Çöken Çöp Sahasında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 8'e Yükseldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cebu eyaletinde çöp sahasının çökmesi sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği, 28 kişinin ise hâlâ kayıp olduğu bildiriliyor. Arama ve kurtarma çalışmalarına devam ediliyor.

MANİLA, 12 Ocak (Xinhua) -- Filipinler'in orta kesimindeki Cebu eyaletinde bir çöp sahasının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi. Eyalet yetkilisi, pazartesi günü yaptığı açıklamada hala kayıp olan 28 kişi için arama ve kurtarma operasyonlarının devam ettiğini bildirdi.

Cebu Belediye Meclisi Üyesi Dave Tumulak bir radyo röportajında, tesisin geçen perşembe öğleden sonra çökmesinin ardından 12 kişinin kurtarıldığını, ancak aralarında mühendisler ve şantiye çalışanlarının da bulunduğu 28 kişinin 4 gündür kayıp olduğunu söyledi.

Yetkililer, kurtarma ekiplerinin asetilen meşaleleri, kepçeler ve 50 tonluk bir vinç kullanarak enkazı dikkatlice kaldırırken, metan ve karbon gazları yaymaya devam eden dengesiz çöp yığınlarının oluşturduğu tehlikeleri de kontrol altına aldıklarını belirtti.

Cebu Eyaleti İtfaiye Bürosu, "Müdahale ekipleri yüksek alarmda ve kayıp kişileri bulmak ve ilgili herkesin güvenliğini sağlamak için tüm çabaları sarf etmeye kararlı. Operasyonlar ilerledikçe sürekli bilgilendirme yapılacaktır" açıklaması yaptı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da

538 kişinin öldüğü İran cephesinden yeni açıklama
İran'da infial yaratan görüntü: Ölü sayısı açıklanandan kat kat fazla olabilir

Komşuda infial yaratan görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yazar Erich von Daniken yaşamını yitirdi

Kitapları onlarca dile çevrilen ünlü yazar hayatını kaybetti
Süper Kupa'da yedek kalan Uğurcan'dan bomba hamle

Süper Kupa'da yedek kalan Uğurcan'dan bomba hamle
Herkes merakla bekliyordu! İşte Osimhen'in Galatasaray'a döneceği tarih

İşte Osimhen'in Galatasaray'a döneceği tarih
Senatör Graham'dan Trump'a çağrı: Halkını öldüren İran liderini öldürün

Senatörden Trump'a korkunç çağrı: Onu bir an önce öldürün
Yazar Erich von Daniken yaşamını yitirdi

Kitapları onlarca dile çevrilen ünlü yazar hayatını kaybetti
Trump 'Starlink göndereceğim' dedi, İran'dan jet karşılık geldi

Trump düğmeye bastı, Hamaney'den dakikalar içinde karşılık geldi
Trump, kendisini 'Venezuela'nın Başkan Vekili' olarak ilan etti

Trump'ın yaptığına bakın! Kendisini o ülkenin devlet başkanı ilan etti