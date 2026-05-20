Filipinler'de askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu iki subay yaralandı

Filipinler Hava Kuvvetlerine ait bir eğitim uçağı, Benguet bölgesindeki ağaçlık alana düştü. Kazada biri kadın iki subay yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Filipinler'de Hava Kuvvetlerine (PAF) ait bir eğitim uçağının ülkenin Benguet bölgesinde düşmesi sonucu iki subayın yaralandığı belirtildi.

Filipinler'de yayın yapan ABS-CBN News kanalının haberine göre, PAF'a ait eğitim uçağı Benguet'e bağlı Tuba kentinde bulunan Cabuyao Dağı yakınlarındaki ağaçlık alana düştü.

Kolluk kuvvetleri, ihbar üzerine arama kurtarma ve enkaz kaldırma ekiplerini bölgeye sevk etti.

Inquirer gazetesinin haberine göre, Emniyet Enformasyon Subayı Yarbay Roy Calulot, yaptığı açıklamada, olayda biri kadın iki subayın yaralandığını söyledi.

Yaralı subaylar baygın şekilde hastaneye kaldırıldı.

Uçağın düşmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan
