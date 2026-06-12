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Albüm: Filipinler'de Meydana Gelen 7,8 Büyüklüğündeki Depremde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı Artıyor

Albüm: Filipinler'de Meydana Gelen 7,8 Büyüklüğündeki Depremde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı Artıyor
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Filipinler'in güneyindeki Mindanao Adası açıklarında meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde en az 55 kişi hayatını kaybetti, 1.120 kişi yaralandı. 38 kişiden ise haber alınamıyor.

GENERAL SANTOS, 12 Haziran (Xinhua) -- Filipinler'in güneyindeki Mindanao Adası açıklarında pazartesi günü meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde en az 55 kişi hayatını kaybederken, 1.120 kişi de yaralandı.

Filipinler Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetimi Konseyi'nin cuma günü açıkladığı verilere göre, 38 kişiden ise haber alınamıyor.

Kaynak: Xinhua
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