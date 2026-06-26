Filipinler'de 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, Balangonan bölgesinin 35 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı.

Açıklamada, 6,5 büyüklüğündeki depremin 52,4 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depreme ilişkin henüz can ya da mal kaybı bildirilmedi.