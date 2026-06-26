Filipinler'de 6,5 büyüklüğünde deprem
Filipinler'de 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, depremin merkez üssünün Balangonan bölgesinin 35 km güneybatısı olduğunu ve 52,4 km derinlikte gerçekleştiğini açıkladı. İlk belirlemelere göre can veya mal kaybı bildirilmedi.
Filipinler'de 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, Balangonan bölgesinin 35 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı.
Açıklamada, 6,5 büyüklüğündeki depremin 52,4 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Depreme ilişkin henüz can ya da mal kaybı bildirilmedi.
Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay