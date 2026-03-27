Filipinler, donanmasına ait gemiye Çin fırkateyninin "tehlikeli" şekilde yaklaştığını bildirdi

Filipinler, Thitu Adası'nda faaliyet gösteren gemisine Çin'e ait bir füze fırkateyninin tehlikeli bir şekilde yaklaşması üzerine resmi bir açıklama yaptı. Filipinler, bu tür manevraların uluslararası kuralları ihlal ettiğini belirtti.

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre Filipinler Silahlı Kuvvetleri Batı Komutanlığı (Wescom), Çin donanmasına ait füze fırkateyninin Filipinler gemisine yakın mesafede seyretmesi üzerine açıklama yaptı.

Açıklamada, Filipinler'e ait "BRP Benguet (LS-507)" gemisinin ülkenin kontrolündeki Thitu Adası'nda yasal faaliyetlerini yürüttüğü esnada, Çin'e ait bir geminin tehlikeli mesafede yaklaşarak "güvensiz ve profesyonel olmayan" bir manevra yaptığı ifade edildi.

Bu tür "tehlikeli manevraların" kışkırtıcı nitelikte olduğu ve "Denizde Çatışmaların Önlenmesine İlişkin Uluslararası Kurallar Sözleşmesi'ni açık şekilde ihlal ettiği" vurgulandı.

Açıklamada, BRP Benguet gemisindeki tüm mürettebatın güvenliğinin sağlandığı belirtilerek, Çin donanmasına "uluslararası kurallara uyma" çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu
