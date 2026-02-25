Haberler

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Işık'ın kuzeni son yolculuğuna uğurlandı

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Işık'ın kuzeni son yolculuğuna uğurlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Fikri Işık'ın namaz sırasında kalp krizi geçirerek vefat eden kuzeni Günay Işık'ın cenazesi, Yukarı Hereke Mezarlığı'na defnedildi. Taziyeleri kabul eden Işık, cenaze namazına katılan kalabalıkla birlikte dualar etti.

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Fikri Işık'ın namaz sırasında kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kuzeninin cenazesi toprağa verildi.

Körfez İlçesi Yukarı Hereke Kışladüzü Mahallesi Merkez Camisi'nde dün akşam fenalaşmasının ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Günay Işık'ın cenazesi (58) aynı camiye getirildi.

Fikri Işık, caminin avlusunda taziyeleri kabul etti, cenazeye namazına Işık ailesinin yanı sıra AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve vatandaşlar katıldı.

Günay Işık'ın cenazesi, kılınan namazının ardından Yukarı Hereke Mezarlığı'nda defnedildi.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu
İstanbullular dikkat! Kar yağışı için saat verildi

İstanbullular dikkat! Saat verildi, geri dönüyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avrupa'nın dev kulüplerinin scoutları, Galatasaray'ın yıldızları için Torino'da

Galatasaray'ın 3 yıldızı için bu akşam Torino'dalar
6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Seyahat süresi 2 saate düşecek

6 ili bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Sadece 2 saat sürecek
Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı

Listeyi görenler inanamıyor: Hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı
Böylesi görülmedi! Kuyumcuların uykularını kaçıran rekor

Böylesi görülmedi! Kuyumcuların uykularını kaçıran rekor
Avrupa'nın dev kulüplerinin scoutları, Galatasaray'ın yıldızları için Torino'da

Galatasaray'ın 3 yıldızı için bu akşam Torino'dalar
Eşi ve çocuğuyla fotoğraf paylaşan kadının düştüğü nota büyük tepki var

Bir kadının "Eniştem" dediği kişiyle yaptığı paylaşıma tepki yağıyor
İstanbul'dan Ankara'ya sürdü, taksimetrede yazan rakama isyan etti

İstanbul'dan Ankara'ya sürdü, taksimetrede yazan rakama isyan etti