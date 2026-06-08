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Bakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile İstanbul'da görüştü

Bakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile İstanbul'da görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile İstanbul'da üçlü toplantı kapsamında görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları 10'uncu Toplantısı kapsamında, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile İstanbul'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile İstanbul'da görüştü.

Kaynak: AA / Sercan İrkin
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