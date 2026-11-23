Fidan, Mısır ve Suudi mevkidaşları ve IKBY Başbakanıyla bölgedeki gelişmeleri görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile telefonla görüştü. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmelerde bölgedeki son gelişmeler ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Abdulati, Ferhan ve Barzani ile telefonda görüştü.
Görüşmelerde, bölgedeki son gelişmeler ele alındı.
Kaynak: AA