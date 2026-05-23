Bakan Fidan, Katar Başbakanı Al Sani ve Pakistanlı Arabulucularla Telefonda Görüştü
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Hakan Fidan bugün Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ve Pakistanlı arabulucular ile telefon görüşmeleri yaptı. Görüşmelerde, İran ile ABD arasındaki müzakerelerde gelinen nokta ele alındı.
Kaynak: ANKA