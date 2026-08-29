'Fidan Hoca' olarak tanınan sanal medya kullanıcısı tutuklandı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Müstehcenlik' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama' suçlamalarıyla hakkında soruşturma başlatılan, kamuoyunda 'Fidan Hoca' olarak anılan 'fidannatalay' rumuzlu Instagram kullanıcısı Fidan Atalay tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Kamuoyunda 'Fidan Hoca' olarak bilinen 'fidannatalay' isimli/rumuzlu Instagram kullanıcısı tarafından yapılan paylaşım, video ve fotoğraf içeriklerinin TCK 226'ncı maddesi kapsamında düzenlenen 'müstehcenlik' suçunu oluşturduğu, şüphelinin bu yöntemle gelir elde etmesinin, ayrıca TCK 282'nci maddesinde düzenlenen 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçunu da oluşturması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmış olup, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi doğrultusunda şüpheli Fidan Atalay İzmir ilinde gözaltına alınmış, 29 Ağustos 2026 tarihinde SEGBİS ile ifadesi alınarak tutuklama talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiştir. Şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmiştir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı