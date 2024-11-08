Üye Girişi
Haberler

Ayrıntıları belli oldu! Terör örgütü elebaşı Gülen'e 'Protestan' cenaze

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in cenazesinin İslami gelenekler yerine Protestan adetlerine göre gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

Fethullahçı terör örgütü (FETÖ) mensuplarınca İslam dininin savunucusu olduğu öne sürülen terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in cenazesinin Protestan adetlerine göre yapıldığı ortaya çıktı.

CENAZESİ PROTESTAN USULÜYLE YAPILDI

Pensilvanya'da İslami usuller uyarınca hizmet veren onca cenaze şirketi bulunmasına rağmen terör örgütü elebaşı Gülen için Protestan bir şirket tercih edildi. Örgüt üst yönetiminin, defin işlemlerinin gizlilikle yürütülmesi konusunda şirkete baskı yaptığı ortaya çıktı. Şirket, çalışma usullerinin aksine çalışma takviminde bir günü boş bıraktı. Takvimde 24 Ekim 2024 gününe cenazesi olan kişinin, yani Fethullah Gülen'in adı yazılmadı.

EN KALİTELİ VE EN PAHALI TABUT KULLANILDI

Kendine inanan insanlara sözde mütevazi bir hayat sürdüğünü anlatan ancak ABD'de büyük bir malikanede hayat sürdüren Fetullah Gülen'in cenazesi için ABD'de fiyatları 2 bin ile 25 bin dolar arasında değişen tabutlardan en kaliteli ve pahalısı kullanıldı.

DAMADI SAVUNMAYA ÇALIŞTI

Hristiyanlarda olduğu gibi lüks tabutuyla gömüldüğü daha önce ortaya çıkan Gülen'in neden böyle gömüldüğünü damadı Ahmet Kurucan, örgüte inananlara karşı savunmaya çalıştı. Örgüt içinde, cenazesi İslami adetlerin dışında yapılan Gülen'in tarihsel kökeninin Hristiyanlıktan dönme olup olmadığı tartışılmaya başlandı.

1938 TARİHLİ YENİ LEVHA

FETÖ elebaşı Gülen'in kimliğinde yazan doğum tarihi 1941. Ancak Gülen'in kendine manevi bir anlam yüklemek için her yerde Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucu Lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat ettiği 1938 yılında doğduğunu söylediği biliniyor.

CENAZESİNDE GERÇEK BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKTI

Örgüt üst yönetiminin cenaze işlemleri için anlaştığı Protestan şirketin mezara konması için hazırladığı levhada elebaşı Gülen'in gerçek doğum tarihi olan 1941 yazıldı. Gerçeğin ortaya çıkmasından rahatsız olan örgüt yöneticileri ise apar topar 1938 tarihli yeni bir levha yaptırmak zorunda kaldı.

Ayrıntıları belli oldu! Terör örgütü elebaşı Gülen'e 'Protestan' cenaze
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yüksel Güran'ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına böyle bağırdı: Allah büyüktür

Yüksel Güran'ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına böyle bağırdı: Allah büyüktür

 Başından vurulmuş halde bulunmuştu! Belediye başkanının oğlunun intihara kalkıştığı tespit edildi

Belediye başkanının 17 yaşındaki oğlu intihara kalkıştı

 Narin Güran davasında 2. duruşma sona erdi! Kilit isim konuşmadı

'Cinayeti ortaya çıkarabilir' denilen isim konuşmadı
Kahramanmaraş'ta gizemli olay: 20 yıl önce kaybolan kardeşlerin cesedi bulundu

20 yıl önce kaybolan kardeşlerin cesedi bulundu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elazığ'da deprem bekleniyor mu? Bingöl'de deprem bekleniyor mu? Korkutan açıklama Büyük tövbe ayı hangi aydır? Ay takviminin beşinci ayı hangi aydır? Ay takviminin beşinci ayı, büyük tövbe ayı, hangisinin sözlük tanımıdır? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları! Türkiye'nin 2023'te en çok ihracat yaptığı ülke hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları! Kar yağışı ne zaman? Bu hafta kar yağacak mı? S Sport Plus CANLI izle! (ŞİFRESİZ) S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Tolga Zengin neden yok? Tolga Zengin beiNSports'tan neden ayrıldı? İSKİ baraj doluluk oranları ne? İstanbul'un kaç günlük suyu kaldı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.