27 ilde FETÖ operasyonları; 47 tutuklama

İçişleri Bakanlığı, 27 ilde düzenlenen FETÖ operasyonlarında 77 şüpheliden 47'sinin tutuklandığını açıkladı. Şüphelilerin ByLock kullanıcısı oldukları ve örgüt ile bağlantılı oldukları belirlendi.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde; 27 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan 77 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları, örgüt içerisindeki sorumlu şahıslar ile irtibatlı oldukları tespit edildi. Şüphelilerden 47'si tutuklandı, 23'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
