Burdur merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Burdur merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, FETÖ'ye yönelik haklarında yakalama kararı bulunan 13 şüpheliden 9'u gözaltına alındı. Operasyonun detaylarında, şüphelilerin yurt dışına çıkış kayıtları ve gizli haberleşme programı ByLock yazışmaları yer aldı.

Burdur merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 13 şüpheliden 9'u gözaltına alındı.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün Litvanya Eğitim ve Öğrenci Mahrem Yapılanması'nda oldukları, ardışık arandıkları, mahrem sözde sorumlularıyla irtibatta oldukları, yurt dışına çıkış kayıtlarına bakıldığında beraber hareket ettikleri ve gizli haberleşme programı ByLock yazışmalarında adlarının geçtiği tespit edilen Burdur, İstanbul, Rize, Şanlıurfa, Muğla ve İzmir illerindeki 13 şüpheliyi yakalamak için çalışma yapıldı.

Söz konusu illerde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı, yurt dışında olduğu tespit edilen 4 şüpheli ise aranıyor.

Burdur'a getirilen şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
