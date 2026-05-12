33 İlde Fetö Operasyonu: 69 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanlığı, FETÖ'ye yönelik 33 ilde gerçekleştirilen operasyonda 69 şüpheliden 43'ünün tutuklandığını açıkladı. Operasyonda, şüphelilerin örgüt ile irtibatları ve propaganda faaliyetleri de tespit edildi.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, 33 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 69 şüpheliden 43'ünün tutuklandığı, 7'sinin adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldığı, diğerlerinin işlemlerinin ise sürdüğünü bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca FETÖ'ye yönelik 33 ilde yapılan operasyonla ilgili açıklama yaptı.

Adana, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Burdur, Denizli, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon, Uşak ve Van olmak üzere 33 ilde gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulundukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları ve yurt dışına kaçma girişiminde bulunduklarının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, 69 kişiden 43'ünün tutuklandığı, 7'si hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandığı, diğerlerinin ise işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: ANKA
