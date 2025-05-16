FETÖ'ye 'ev abisi' olduğu öne sürülen sanığa 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

FETÖ'ye 'ev abisi' olduğu öne sürülen sanığa 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'ev abisi' olduğu iddia edilen sanık R.Ö. hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianameye göre, sanık örgüt içinde çeşitli görevlerde bulunmuş ve himmet adı altında finansal destek sağlamıştır.

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "ev abisi" olduğu öne sürülen sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kentte adli kontrol tedbiri uygulanan tutuksuz R.Ö. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanık hakkındaki iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Tanık ifadelerine de yer verilen iddianamede, R.Ö'nün örgüt içinde "ev abiliği" yaptığı, örgütsel sohbet toplantıları düzenlediği, FETÖ'ye ait yurtta sorumluluk üstlendiği, faaliyetlerinde kod adı kullandığı belirtildi.

İddianamede, sanığın örgüte himmet adı altında finansal destek sağladığı, tanık beyanlarına göre 2009-2013 yılları arasında İstanbul Harp Okulu'nda öğrenim gören örgüt mensubu 3 öğrencinin sorumluluğunu üstlendiği, FETÖ üyelerinin ByLock programı üzerinden yaptığı yazışmalarda sanığın adının geçtiği ifade edildi.

Sanığın, örgüt evine çağırdığı öğrencileri üniversite veya askeri okul kazandıktan sonra da takip ettiği kaydedilen iddianamede, R.Ö'nün "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsi istendi.

Sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
Rusya-Ukrayna arasında ilk uzlaşma! İstanbul'daki zirveden 'esir takası' çıktı

İstanbul'daki zirveden ateşkes değil "Takas" kararı çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vize uygulamaları mutlaka gözden geçirilmeli

Liderlerin gözlerinin içine bakarak söyledi: Uygulamayı gözden geçirin
Zirvede renkli anlar! Erdoğan'a yapay zekayla oluşturulan çocukluk hali gösterildi

Erdoğan'ın yapay zekayla oluşturulan çocukluk halini gördüğü an!
Ekrem İmamoğlu dahil 31 kişinin tutukluluk halinin devamına karar verildi

Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada ara karar
Aldatılan koca, karısına sürpriz doğum günü yapıp ilişkisini ifşa etti

Aldatılan koca, karısına sürpriz doğum günü yapıp ilişkisini ifşa etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gabby Allen eski sevgilisine adeta nispet yaptı! Formda vücuduyla göz kamaştırdı

Ayrılık sonrası ünlü yarışmacıdan iddialı fotoğraf!
Acun Ilıcalı'ya 2 milyar liralık müjde

Acun Ilıcalı'ya 2 milyar liralık müjde
Çin'den tehlikeli hamle: Batı'ya sattığı güneş panellerine gizli 'Öldürme Düğmesi' yerleştirdi

Çin, Batı'ya sattığı güneş panellerine "Öldürme Düğmesi" yerleştirdi
Kerem Aktürkoğlu'ndan TFF'ye olay tepki

Kerem'den TFF'ye eşi benzeri görülmemiş tepki
Diyarbakır'da Kürt Dil Bayramı'na özel şiirli kaldırımlar

Diyarbakır'da belediyenin son icraatı tartışma yarattı
Hint dağcı Everest Dağı'nın zirvesinde hayatını kaybetti

Dünyanın en yüksek noktasında ölü bulundu
Devlet Memurları Kanunu'ndaki değişiklikler yürürlüğe girdi

Memurluk şartları değişti! Bugünden itibaren geçerli
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.