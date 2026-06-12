Haberler

Telefonla aradıkları kadını 7,5 milyon lira dolandıran şüpheliler yakalandı

Telefonla aradıkları kadını 7,5 milyon lira dolandıran şüpheliler yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'da kendilerini polis olarak tanıtıp 'kimlik bilgileriniz FETÖ tarafından kullanılıyor' diyerek bir kadını 7,5 milyon lira dolandıran 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

AFYONKARAHİSAR'da telefonla aradıkları kadını 'Kimlik bilgilerinin FETÖ/PDY terör örgütü tarafından kullanıldığı' yalanıyla 7,5 milyon lira dolandıran 4 şüpheli gözaltına alındı. 175 saatlik kamera incelemesiyle kimliği tespit edilerek yakalanan şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran Y.B., telefonla kendisini arayıp polis olarak tanıtan kişilerce dolandırıldığını söyledi. Y.B., şikayet başvurusunda, şüphelilerin FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon gerçekleştirildiğini ve kendisinin kimlik bilgilerinin örgüt tarafından kullanıldığını tespit ettiklerini, banka hesaplarında şüpheli işlemler olduğunu, operasyon yapılacağını, suçtan elde ettiği paraları ve altınları muhafaza altına alacaklarını söylediklerini, telefondaki kişiye mobil bankacılık bilgilerini verdiğini ve evinde bulunan altın ve paraların fotoğrafını gönderdiğini söyledi.

YAKINLARI UYARMIŞ

Y.B., şüphelilerle 2 gün telefonla görüştüğünü, evinin yakınında bir caddeye gelen ve yüzünü tamamen kapatmış kendisini polis olarak tanıtan kişilere içerisinde toplam değeri 6 milyon TL tutarındaki gram altın, bilezik, takı ile avro ve dolar cinsi döviz dolu çantayı elden teslim ettiğini, olayı yakınlarına anlattığını, yakınlarının uyarısı ile dolandırıldığını anladığını ve ayrıca banka hesaplarını kontrol ettiğinde 1,5 milyon TL tutarında paranın başka hesap numarasına aktarıldığını gördüğünü belirterek, şikayetçi oldu.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, yaptıkları 175 saatlik kamera incelemesi sonucu Y.B.'yi dolandıranların Ö.F.Ç., Y.E.A., S.A. ve M.C.S. olduğunu tespit etti. Afyonkarahisar ve İstanbul'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
CHP'de iki belediye başkanı kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi

"Arınacağız" diyen Kılıçdaroğlu, iki başkanın kalemini kırdı
İran anlaşma iddiasını yalanladı, Trump'tan jet yanıt geldi

İran "İmza yok" dedi, Trump'tan sert yanıt geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi

CHP'nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi: Şu anda karşımda...
Allan Saint-Maximin'in yeni takımı şaşırttı

Dünya devleri peşinde koşar deniyordu! Yeni takımına bakın
Eşi 280 bin TL maaş alan kocanın paylaşımı büyük tartışma yarattı

Eşi 280 bin TL maaş alan kocanın paylaşımı tartışma yarattı
Baba ve oğul tamir ettikleri TIR'ın altında kaldılar: Esnafın müdahalesi faciayı önledi!

TIR tamiri kabusa döndü: Esnaf seferber oldu
İngiltere'de imamın evine molotofkokteyliyle saldırı düzenlendi

Evde oturan kişinin kimliği, saldırının boyutunu değiştiriyor
Fransız siyasetinde 'Prenses' krizi: Aşırı sağın yükselen yıldızının ilişkisi tartışma konusu

Avrupa ülkesinin müstakbel liderinin aşkı kriz çıkardı
Cengiz Akkurt cinayeti: Mahkeme tecavüz iddiası için adli tıp raporu istedi

Sokak ortasında işlenen cinayette yeni gelişme