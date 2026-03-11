Samsun'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, FETÖ üyeliğinden hüküm giymiş L.Ö. (46), yapılan operasyonla yakalandı. Hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, emniyete götürüldü.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hüküm giyen kişi saklandığı adreste yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör suçlarından arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, bu çerçevede FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.Ö'yü (46) saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Recep Bilek