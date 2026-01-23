Haberler

Adana'da FETÖ üyelerine para gönderdiği iddia edilen sanığa 7,5 yıl hapis

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerine finansal destek sağladığı iddia edilen sanık Ö.T., 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da daha önce haklarında işlem yapılan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerine ve ailelerine para aktarılmasını sağladığı iddia edilen sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Ö.T. ve avukatı katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın banka hesabına hakkında örgüt üyeliğinden işlem yapılan Z.Y. tarafından 62 bin 315 lira gönderildiğini, Ö.T'nin de bu parayı cezaevinde bulunan FETÖ üyelerinin ailelerinin ve ihraç olan örgüt mensuplarının hesabına aktardığını ve FETÖ üyeliğinden hakkında işlem yapılan kişilerle irtibatının belirlendiğini bildirdi.

Savcı ayrıca, sanığın örgütün "mahrem imamları" ile görüştüğünü, örgütsel sohbet toplantılarına katıldığını ve hakkında somut, tutarlı tanık beyan ve teşhislerinin bulunduğunu ifade ederek, Ö.T'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık, "FETÖ üyesi değilim. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. FETÖ üyelerine finansal destekte bulunmadım. Beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
