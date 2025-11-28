FETÖ Üyesi Hükümlü Kayseri'de Yakalandı
Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan aranan O.K. isimli hükümlü yakalandı. 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan O.K., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan aranan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K'yi (45) yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel