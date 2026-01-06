Haberler

FETÖ/PDY üyesi eski polis yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, FETÖ/PDY üyesi olarak hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari eski polis E.A., düzenlenen operasyonla yakalandı ve tutuklandı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve 6 yıldır firari olan meslekten ihraç polis E.A., yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve 6 yıldır firari olan meslekten ihraç polis E.A.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, firari hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan E.A., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

