Yozgat'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Yozgat'ta, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü M.Ş. yakalandı. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, firarinin emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderileceği bildirildi.

Yozgat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş'yi yakaladı.

Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Sait Çelik
