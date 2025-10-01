Haberler

FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Yakalandı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü S.İ., düzenlenen operasyonla yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, FETÖ üyesi olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.İ, saklandığı adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel
