FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Samsun'da Yakalandı
Samsun'da, FETÖ'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü F.Ş. yakalandı. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yapılan çalışmalar sonucunda hükümlüyü belirlenen adreste ele geçirdi.
Samsun'da FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör suçlarından arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda ekipler, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ş'yi (34) belirlenen adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel