Kastamonu'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kastamonu'da, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle 7 yıl 6 ay hapis cezası kesinleşen firari hükümlü H.R.E. yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nün terörle mücadele birimleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski kamu görevlisi H.R.E. yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
Kaynak: AA / Özgür Alantor