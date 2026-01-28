Haberler

Kocaeli'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari üsteğmen D.Ç., düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan, görevinden ihraç edilen üsteğmen D.Ç. saklandığı ikametin çatısında yakalandı.

Hükümlünün, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel
