Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Afyonkarahisar'da FETÖ üyeliğinden 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari M.B. yakalandı. ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine yerleştirildi.
Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, hakkında FETÖ'ye üye olmak suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B'yi yakaladı.
Bylock kullanıcısı hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel