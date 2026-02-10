Haberler

Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Afyonkarahisar'da FETÖ üyeliğinden 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari M.B. yakalandı. ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine yerleştirildi.

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, hakkında FETÖ'ye üye olmak suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B'yi yakaladı.

Bylock kullanıcısı hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
