Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü üyeliği nedeniyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.G. yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, hakkında FETÖ'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G.'yi yakaladı.
Örgütün sözde askeri mahrem yapılanmasında yer alan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel