Haberler

Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü üyeliği nedeniyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.G. yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, hakkında FETÖ'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G.'yi yakaladı.

Örgütün sözde askeri mahrem yapılanmasında yer alan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti

İnfial yaratan ilan: Bakanlık jet hızıyla harekete geçti
Tarihi sonuç! Iğdır FK'den Süper Lig ekibi Antalyaspor'a yarım düzine gol

Tarihi sonuç! Iğdır FK'den Süper Lig ekibine tam 6 gol
10 kişinin öldüğü kazada yaralanan öğrenci kazanın nedenini anlattı

10 kişinin öldüğü kazada yaralanan öğrenci kazanın nedenini anlattı
Başkenti vuran dron, bir aileyi dakikalar içinde yok etti

Başkenti vuran dron, bir aileyi dakikalar içinde yok etti
Hülya Avşar, ünlü ismin oğluna hayran kaldı: Dünyaca ünlü olmaya aday

Hülya, ünlü ismin oğluna hayran kaldı: Dünyaca ünlü olabilir
Başından vurulmuş halde bulunmuştu! Katil kızı çıktı

Evde başından vurulmuş halde bulunmuştu! Katil kızı çıktı
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü

Belediyenin logosu değişti, sosyal medya ikiye bölündü