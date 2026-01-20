Haberler

Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Güncelleme:
Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü M.S. yakalanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, hakkında FETÖ'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S'yi kent merkezinde yakaladı.

Örgütün sözde mütevelli heyetinde yer alan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
