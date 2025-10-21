FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Afyonkarahisar'da Yakalandı
Afyonkarahisar'da, FETÖ'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü G.U. yakalandı. Hakkında mahrem yapılanmada yer aldığı gerekçesiyle aranan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Afyonkarahisar'da FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, arananların yakalanması için yürütülen çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, hakkında sözde öğrenci mahrem yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle FETÖ'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hükmü bulunan G.U. (Bylock kullanıcısı) yakalandı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel