FETÖ Üyesi Eski Astsubay Kırşehir'de Yakalandı

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Kırşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari eski astsubay yakalandı. Emniyetin terörle mücadele ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda yakalanan D.Z., cezaevine gönderildi.

Kırşehir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari eski astsubay yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında "FETÖ'ye üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan, meslekten ihraç edilmiş astsubay D.Z, kent merkezinde yakalandı.

Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından Kırşehir Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
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