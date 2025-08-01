FETÖ Üyesi Eski Astsubay Kırşehir'de Yakalandı
Kırşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari eski astsubay yakalandı. Emniyetin terörle mücadele ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda yakalanan D.Z., cezaevine gönderildi.
Kırşehir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari eski astsubay yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışmalar kapsamında "FETÖ'ye üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan, meslekten ihraç edilmiş astsubay D.Z, kent merkezinde yakalandı.
Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından Kırşehir Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel