Afyonkarahisar'da bir FETÖ hükümlüsü yakalandı

Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu belirlenen M.A.Ç, 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da bir Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, hakkında FETÖ'ye üye olmak suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.Ç'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz
