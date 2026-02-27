Afyonkarahisar'da bir FETÖ hükümlüsü yakalandı
Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu belirlenen M.A.Ç, 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, hakkında FETÖ'ye üye olmak suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.Ç'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Arif Yavuz