Haberler

Samsun'da firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı

Samsun'da firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hüküm giymiş 2 kişi, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlüler, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıslar arasında yer alıyordu.

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hüküm giymiş 2 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çarşamba ve Bafra ilçelerinde terör suçlarından arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bu çerçevede "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan haklarında 6 yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlüyü saklandıkları adreste yakaladı.

Hükümlüler, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini 'Görüşme bitmiştir' diyerek reddetmiş

Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini "Görüşme bitmiştir" diyerek reddetmiş
6 çocuk büyüttüğü beşiği yaktı: Nedeni yürek yakan cinsten

6 çocuk büyüttüğü beşiği yaktı: Nedeni yürek yakan cinsten
Veliaht Prens'i zora sokacak fotoğraf! Pedofili sapığın masasında bulundu

Prens'i zora sokacak fotoğraf! Pedofili sapığın masasında bulundu
Tutuklanan fenomen Mükremin Gezgin'in hangi koğuşa alındığı belli oldu

Tutuklanan fenomen erkekler koğuşuna mı alındı? Gerçek ortaya çıktı
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade! 'Yılan' kod adılı eskort neler anlattı neler

Ağabeyini gözaltına aldıran ifade! İtirafçı eskort neler anlattı neler
Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu

Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu
Meclis'te kabul edildi! Artık trafikte bunu yapan gerçekten yandı

Meclis'te kabul edildi! Artık trafikte bunu yapan gerçekten yandı