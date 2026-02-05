Samsun'da firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hüküm giymiş 2 kişi, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlüler, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıslar arasında yer alıyordu.
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hüküm giymiş 2 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çarşamba ve Bafra ilçelerinde terör suçlarından arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, bu çerçevede "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan haklarında 6 yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlüyü saklandıkları adreste yakaladı.
Hükümlüler, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel